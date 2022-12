Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial U20 D1A : Défaite aux tirs au but La France s'est inclinée aux tirs au but contre les Hongrois Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/12/2022 à 06:23 Tweeter



France - Hongrie : 4-5 TAB (2-2, 2-0, 0-2, 0-0, 2-3) France -: 4-5 TAB (2-2, 2-0, 0-2, 0-0, 2-3)

Après une belle victoire contre les Slovènes, les Bleuets éspéraient enchaîner face à la Hongrie qui n'a pas encore gagné le moindre match. Perret ouvre rapidement le score après moins de 4 minutes de jeu. Varga égalise assez vite sur un powerplay. Moins de 2 minutes plus tard Djemel redonne l'avantage aux tricolores. Les Hongrois domine et en fin de tiers Horvath égalise.

La France donne le ton au tiers médiant et profite de deux powerplays pour marquer à deux reprises par Bachelet d'abord puis Carry à la mi-match. Une bonne double avance que les Bleuets vont gaspiller au dernier vingt face au fulgurant retour magyar.

La Hongrie presse au dernier tiers et réduisent l'écart dès la première minute sur une suppériorité bien négociée par Horvath qui marque son deuxième but. Une double faute française dans la foulée permet à Horvath d'égaliser et de compléter le tour du chapeau. La Hongrie domine encore mais le score ne bouge plus.

La prolongation ne donne rien et c'est à l'issue d'une longue séance de tirs au but que les Hongrois arrachent leur victoire grâce à trois réalisations signées Horvath, Mihalik et Hadobas. Côté Français, Paul Schmitt a marqué deux fois.

Repos aujourd'hui pour les Bleuets avant le dernier match contre les Danois, nouveaux derniers du groupe, demain.



Les autres résultats de la quatrième journée :



Kazakhstan - Slovénie : 4-2

Danemark - Norvège : 1-4



Classement :

Norvège : 12 pts Kazakhstan : 9 pts France : 7 pts Hongrie : 3 pts Slovénie : 3 pts Danemark : 2 pts © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo