Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial U20 D1A : La France battue Les Bleuets doivent céder au deuxième match du mondial face au pays hôte Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/12/2022 à 08:00 Tweeter

Deuxième match à Asker dans la banlieue d'Oslo pour l'équipe de France U20, mais cette fois elle s'incline contre les Norvégiens.

Les Bleuets pourtant dominateurs au premier tiers voient leurs adversaires ouvrir la marque grâce à Hansen. La partie s'équilibre au tiers médiant mais la Norvège double la mise par Brandsegg-Nygard. A force de tentatives les Français débloquent leur compteur sur un but de Jordan Hervé.

La Norvège confisque le jeu au dernier tiers, acculé en fin de partie les tricolores sortent leur gardien, l'occasion pour Bakke Olsen de corser la note. A peine dix secondes plus tard, Nassivet marque le deuxième but français et redonne espoir aux U20. Il ne reste que peu de temps mais les Coqs ne reviendront pas au score.

Deuxième victoire en deux matchs pour la Norvège, seule en tête de son mondial. Après un jour de repos aujourd'hui, les Bleuets défieront mercredi les Slovènes.



Les autres résultats de la deuxième journée :



Danemark - Slovénie : 1-6

Kazakhstan - Hongrie : 3-2



Classement : Deuxième match à Asker dans la banlieue d'Oslo pour l'équipe de France U20, mais cette fois elle s'incline contre les Norvégiens.Les Bleuets pourtant dominateurs au premier tiers voient leurs adversaires ouvrir la marque grâce à. La partie s'équilibre au tiers médiant mais la Norvège double la mise par. A force de tentatives les Français débloquent leur compteur sur un but deLa Norvège confisque le jeu au dernier tiers, acculé en fin de partie les tricolores sortent leur gardien, l'occasion pourde corser la note. A peine dix secondes plus tard,marque le deuxième but français et redonne espoir aux U20. Il ne reste que peu de temps mais les Coqs ne reviendront pas au score.Deuxième victoire en deux matchs pour la Norvège, seule en tête de son mondial. Après un jour de repos aujourd'hui, les Bleuets défieront mercredi les Slovènes.Les autres résultats de la deuxième journée :Danemark -: 1-6- Hongrie : 3-2

Norvège : 6 pts Slovénie : 3 pts France : 3 pts Kazakhstan : 3 pts Danemark : 2 pts Hongrie : 1 pt © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur