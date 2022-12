Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial U20 D1A : Les Bleuets battus en bronze La France jouait son dernier match au mondial U20 en cas de victoire elle pouvait terminer deuxième, mais elle a été battue Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/12/2022 à 10:23 Tweeter



La France après une défaite sur le fil face aux Hongrois retrouve pour son dernier match du mondial, le Danemark. Les Bleuets ne pouvaient plus remporter le mondial, mais s'ils remportent ce dernier match et que les Kazakhs perdent ils termineront en argent. Les Danois, derniers n'ont plus le choix ils doivent l'emporter pour ne pas descendre en groupe B.

Boiteau ouvre le score dès la deuxième minute de jeu. Les Danois dominent nettement Nielsen égalise au quart d'heure de jeu. Dès la reprise du deuxième tiers, Nielsson donne l'avantage aux Nordiques.

Les Bleuets renversent la tendance et mitraillent la cage adverse. Perret égalise mais les Français ne peuvent reprendre les devants avant que ne retentissent la deuxième sirène. Au début du dernier tiers, Nassivet trouve la faille et remet la France devant. La partie s'équilibre, le Danemark presse et Schioldan égalise en suppériorité. Trente secondes plus tard, Sand marque à son tour et permet aux Vikings de prendre les devants. Les tricolores pressent en fin de tiers, sortent leur gardien, mais rien n'y fait.

Le Danemark s'impose et sauve sa tête en groupe A renvoyant la Slovénie au dernier rang synonyme de rélégation dans le groupe B pour l'année prochaine. Elle sera remplacée par le Japon vainqueur du groupe B à Bytom en Pologne. Les Bleuets terminent donc troisièmes du mondial norvégien et reviennent en bronze avec 2 victoires et trois défaites. Ce sont les Norvégiens qui sont champions du monde et rejoignent le groupe monde tandis que le Kazakhstan obtient l'argent.



Les autres résultats de la cinquième journée :



Hongrie - Slovénie : 7-5

Norvège - Kazakhstan : 5-3



Classement : La France après une défaite sur le fil face aux Hongrois retrouve pour son dernier match du mondial, le Danemark. Les Bleuets ne pouvaient plus remporter le mondial, mais s'ils remportent ce dernier match et que les Kazakhs perdent ils termineront en argent. Les Danois, derniers n'ont plus le choix ils doivent l'emporter pour ne pas descendre en groupe B.ouvre le score dès la deuxième minute de jeu. Les Danois dominent nettementégalise au quart d'heure de jeu. Dès la reprise du deuxième tiers,donne l'avantage aux Nordiques.Les Bleuets renversent la tendance et mitraillent la cage adverse.égalise mais les Français ne peuvent reprendre les devants avant que ne retentissent la deuxième sirène. Au début du dernier tiers,trouve la faille et remet la France devant. La partie s'équilibre, le Danemark presse etégalise en suppériorité. Trente secondes plus tard,marque à son tour et permet aux Vikings de prendre les devants. Les tricolores pressent en fin de tiers, sortent leur gardien, mais rien n'y fait.Le Danemark s'impose et sauve sa tête en groupe A renvoyant la Slovénie au dernier rang synonyme de rélégation dans le groupe B pour l'année prochaine. Elle sera remplacée par le Japon vainqueur du groupe B à Bytom en Pologne. Les Bleuets terminent donc troisièmes du mondial norvégien et reviennent en bronze avec 2 victoires et trois défaites. Ce sont les Norvégiens qui sont champions du monde et rejoignent le groupe monde tandis que le Kazakhstan obtient l'argent.Les autres résultats de la cinquième journée :- Slovénie : 7-5- Kazakhstan : 5-3

Norvège : 15 pts Kazakhstan : 9 pts France : 7 pts Hongrie : 6 pts Danemark : 5 points Slovénie : 3 pts © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur