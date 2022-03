Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondiaux : Les décisions de l'IIHF L'IIHF a décidé les ajustements de ses mondiaux après l'exclusion de la Russie et du Bélarus Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2022 à 20:49 Tweeter

La Russie et le Bélarus ont été expulsés des mondiaux de l'IIHF depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en partie depuis le territoire biélorusse. L'IIHF a donc mis à jour ses mondiaux puisque deux équipes manquent désormais. Comme attendu, la ligue a repêché les deux équipes les mieux classées au classement de l'IIHF, la France et l'Autriche sont donc repêchées et disputeront le mondial élite en Finlande du 13 au 29 mai. Comme d'habitude les deux équipes classées dernières de chaque groupe seront reléguées en D1 A.

Les Bleus se retrouveront dans le groupe A à Helsinki à la place des Russes avec le Canada, la Suisse, l'Allemagne, la Slovaquie, le Danemark, le Kazakhstan et l'Italie.

Les Autrichiens rejoignent le groupe B à Tampere au lieu du Bélarus avec les Etats-Unis, la République tchèque, la Suède, la Finlande, la Lettonie, la Norvège et la Grande Bretagne.

Du coup tout le système est déséquilibré, la Lituanie remonte en D1A pour remplacer les promus. A Ljubljana, la Slovénie retrouvera donc la Hongrie, la Roumanie, la Corée du Sud et la Lituanie. Les deux premiers monteront en élite le dernier descendra en D1B.

Le mondial de D1 B qui se déroulera à Katowice perd donc une équipe qui n'est pas remplacée. Il verra la Pologne défier le Japon, l'Estonie, la Serbie et l'Ukraine, on ne sait pas trop quelle sélection ils pourront envoyer avec la guerre. La meilleure équipe sera promue, la moins bonne reléguée en D2 A.

Le reste des mondiaux est inchangé.



Le mondial junior de 2022 qui se jouera à la fin de l'année à Edmonton et Red Deer au Canada voit la Lettonie remplacer les Russes. Il n'y aura pas de relégation cette année en U20.

Le mondial U18 à Landshut et Kaufbeuren en Allemagne garde 8 équipes mais réorganisées : le groupe A est composé du Canada, des Etats-Unis, l'Allemagne, République Tchèque et le groupe B retrouve la Suède, la Finlande, la Suisse et la Lettonie. Il n'y aura pas de relégation et deux montées.



Le mondial féminin à Copenhague et Frederikshavn procède comme son homologue masculin : la nation la mieux classée, la Suède est repêchée et remplace la Russie. La moins bonne équipe sera reléguée, le groupe 1A à Angers ne se disputera qu'à cinq équipes, la meilleure équipe sera promue.

Réactions sur la news ALEX6 a écrit le 18/03/2022 à 22:36 Et en plus le groupe de la France semble plus faible que celui de l'Autriche. ALEX6 a écrit le 18/03/2022 à 22:27 Prendre un but en prolongation en 2019 par les anglais qui vous envoient en groupe B pour finalement se retrouver en élite en 2022 sans avoir fait un seul match au niveau inférieur. Trop forts ces français... ALEX6 a écrit le 18/03/2022 à 22:15 On n'en est pas loin Neris, encore un coup de la famille Tardif, et l'an prochain russes et biélorusses repartent de tout en bas et gagnent leur match 60 à 0 ? Comment se passera leur réintégration ? Ou alors ils remplacent les relégués de cette année mais alors on fait quoi pour le vainqueur de la D1 ? Un vrai casse-tête Neris a écrit le 18/03/2022 à 21:42 OUPS... Mais comment ! Ce n'est pas Marseille qui est repêché... Pardon je sors...











