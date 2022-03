Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondiaux : Russie et Bélarus exclus L'IIHF a pris le train des sanctions internationales contre la Russie et le Bélarus après l'invasion de l'Ukraine Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/03/2022 à 09:29 Tweeter

L'IIHF a à son tour pris des sanctions contre la Russie et le Bélarus dans le contexte international de réprobation unanime de la guerre que l'armée russe mène en Ukraine, et également depuis le Bélarus qui sert de base arrière aux troupes de Poutine.

L'IIHF a exclu de toutes les compétitions les clubs nationaux russe et bélarusse : il s'agit du HK Gomiel en coupe continentale. Les clubs KHL ne participant à aucune compétition européenne.

De même les équipes de la Russie (ou ROC) et du Bélarus ont été exclus de tous les mondiaux 2022 : Mondial senior groupe A en Finlande, mondial U18 en Allemagne, le mondial U20 au Canada, le mondial féminin senior au Danemark et le mondial féminin U18 en Suède.

L'IIHF se penche sur des éventuels repêchage d'équipe pour remplacer les équipes de deux nations de plus en plus isolées sur la scène mondiale.

De même le mondial junior 2023 qui devait se dérouler en Sibérie à Novossibirsk et Omsk qui sont toutes deux en train d'achever des arena modernes flambantes neuves, a été retiré à la Russie. Une nouvel hôte sera trouvé prochainement. L'IIHF a à son tour pris des sanctions contre la Russie et le Bélarus dans le contexte international de réprobation unanime de la guerre que l'armée russe mène en Ukraine, et également depuis le Bélarus qui sert de base arrière aux troupes de Poutine.L'IIHF a exclu de toutes les compétitions les clubs nationaux russe et bélarusse : il s'agit du HK Gomiel en coupe continentale. Les clubs KHL ne participant à aucune compétition européenne.De même les équipes de la Russie (ou ROC) et du Bélarus ont été exclus de tous les mondiaux 2022 : Mondial senior groupe A en Finlande, mondial U18 en Allemagne, le mondial U20 au Canada, le mondial féminin senior au Danemark et le mondial féminin U18 en Suède.L'IIHF se penche sur des éventuels repêchage d'équipe pour remplacer les équipes de deux nations de plus en plus isolées sur la scène mondiale.De même le mondial junior 2023 qui devait se dérouler en Sibérie à Novossibirsk et Omsk qui sont toutes deux en train d'achever des arena modernes flambantes neuves, a été retiré à la Russie. Une nouvel hôte sera trouvé prochainement. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur