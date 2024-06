Le Groupe A qui jouera ses matchs à l'Avicii Arena de Stockholm (16 000 places) est composé du Canada (1ère nation mondiale), la Finlande (3e nation), la Suède (7e), la Slovaquie (9e), la Lettonie (10ème), l'Autriche (13e), la France (14e) et la Slovénie (19e nation mondiale et promue).



Le Groupe B se déroulera à la Jyske Bank Boxen de Herning (15 000 places) verra s'affronter, la République Tchèque (4e nation mondiale et championne du monde en titre), la Suisse (5e nation mondiale), les Etats-Unis (6e), l'Allemagne (8e), le Danemark (11e), la Norvège (12e), le Kazakhstan (15e) et la Hongrie (18e nation mondiale et promue).



En Division I groupe A, le mondial se déroulera à Sfântu Gheorghe en Roumanie du 27 avril au 3 mai 2025 et accueillera, la Grande Bretagne (17e nation mondiale, reléguée), l'Italie (20e nation), la Pologne (21e et reléguée d'élite), la Roumanie (23e), le Japon (24e), l'Ukraine (27e nation mondiale et promue).



En Division I groupe B, le mondial se déroulera à Tallinn en Estonie du 26 avril au 2 mai 2025, s'y affronteront la Corée du Sud (22e nation mondiale, reléguée), la Lituanie (25e nation), la Chine (26e), l'Estonie (28e), l'Espagne (30e) et la Croatie (32e nation mondiale et promue).



En Division II groupe A, le mondial aura lieu à Melbourne en Australie du 26 avril au 3 mai 2025 et se défieront les Pays Bas (29e nation mondiale et reléguée), la Serbie (31e nation), Israël (33e), Australie (35e), Emirats Arabes Unis (36e), Belgique (39e nation mondiale et promue).

En Division II groupe B, le mondial se tiendra à Dunedin en Nouvelle-Zélande du 27 avril au 3 mai 2025 et s'y retrouveront l'Islande (34e nation mondiale et reléguée), la Bulgarie (37e nation), Taïwan (40e), Nouvelle-Zélande (41e), Thaïlande (43e nation mondiale et promue) et la Géorgie (50e).



En Division III groupe A le mondial se déroulera à Istanbul en Turquie du 21 au 27 avril 2025 et verront s'affronter la Turquie (38e nation mondiale et reléguée), le Luxembourg (44e nation), le Kirghizistan (45e), Turkménistan (46e), Afrique du Sud (47e), Bosnie-Herzégovine (48e nation mondiale et promue).



En Division III groupe B le mondial aura lieu à Metepec au Mexique du 27 avril au 3 mai 2025 et acceuillera le Mexique (42e nation mondiale et reléguée), Hong Kong (49e nation), Singapour (51e), Philippines (53e), Corée du Nord (56e) et Mongolie (57e nation mondiale et promue).



En Division IV, nous n'avons pas encore d'informations sur le lieu ou les dates du mondial, car il se tient en général plus tôt dans l'année. Deux nouvelles nations intégrent pour la première fois les championnats du monde, signe de développement grandissant du hockey dans le monde. On retrouvera dans ce mondial le Koweït (52e nation mondiale), l'Iran (54e nation mondiale et relégué), la Malaisie (55e nation), l'Indonésie (58e), l'Arménie et l'Ouzbékistan feront donc leur démarrage l'année prochaine et ne sont donc pas présents au classement mondial de l'IIHF.