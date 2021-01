Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - Mont-Blanc : Sarlieve quitte le Mont-Blanc D'un commun accord, Eric Sarlive et le HC Mont-Blanc ont dcid de mettre fin leur collaboration, avant mme la fin de la saison. Source : HC Mont-Blanc Alexandre JUILLET Post par Hockey Hebdo le 11/01/2021 17:15 Tweeter L'entraineur du HC Mont-Blanc Eric Sarliève, et son club ont trouvé un accord pour libérer le coach haut-savoyard avant l'issue de la saison sportive.



Pour rappel, le club de Saint-Gervais/ Megève avait remporté sa première rencontre de championnat sur la glace de Clermont, ex-club du stratège Sarliève, avant de s'imposer en Coupe de France, donnant lieu à un affrontement face aux Brûeurs de Loups, au Palais des Sports de Megève.



Par la suite, les Yétis ont vu leurs matchs reportés, puis le championnat de Division 1 interrompu par l'épidemie actuelle de COVID-19.



Le club a déjà annoncé le nom du duo qui remplacera Sarliève, suite à une entente avec le Megève Hockey Club. Ainsi, Christian Pouget et Charles Lamblin assureront l'intérim avec l'équipe D1 jusqu'en fin de saison.



Le HC Mont-Blanc remercie son partenaire megevan et espère un rapide retour à la compétition.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo