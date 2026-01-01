 
Hockey Mineur : Morzine-Avoriaz (Les Pingouins)
Hockey sur glace - Morzine - International Cup U7 April 2026
 
Communiqué HCMA
 
Source : Communiqué HCMA / lg La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 26/02/2026 à 09:30
Dear hockey players, Amis hockeyeurs,

There is one place left for for U7
Il reste une place pour la HCMA CUP U7

The Morzine-Avoriaz hockey club is pleased to invite you to the HCMA International Cup U7 in
April 2026
Le hockey club Morzine-Avoriaz a le plaisir de vous inviter à sa HCMA International Cup U7 en avril 2026
Pre-registrations are open by answering the questionnaires via the links which are up to date on the club website in the registration form or on the home pages of each event.
Les pré-inscriptions sont ouvertes en répondant aux questionnaires via les liens qui sont à jour sur le site du club dans le dossier d'inscription ou sur les pages d'accueil de chaque événements.

5th HCMA CUP U7: April 5th and 6th, 2026 (14 teams)
5ème HCMA CUP U7 les 5 et 6 avril 2026 (14 équipes)
Annecy rouge / Annecy Blanc / Meyrin / Mont-Blanc 1 / Mont Blanc 2 / EJ Kassel Young Huskies / Villard de Lans / Grenoble / Chambéry jaune / Chambéry noir / Morzine 1 / 2 / Girl .
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmXSDt35TDR7PCvXKCcaadqdxpdldMk7fkhayruVzPVr3RgA/viewform?usp=header
 
Below are the links for the event.
Ci-dessous les liens pour l'événement.
HCMA CUP U7 : https://www.hockey-morzine.com/evenements/hcma-international-cup-u7/

Photo hockey Morzine - International Cup U7 April 2026 - Hockey Mineur : Morzine-Avoriaz (Les Pingouins)

 
 
 
