There is one place left for for U7
Il reste une place pour la HCMA CUP U7
The Morzine-Avoriaz hockey club is pleased to invite you to the HCMA International Cup U7 in
April 2026
Le hockey club Morzine-Avoriaz a le plaisir de vous inviter à sa HCMA International Cup U7 en avril 2026 Pre-registrations are open by answering the questionnaires via the links which are up to date on the club website in the registration form or on the home pages of each event.
Les pré-inscriptions sont ouvertes en répondant aux questionnaires via les liens qui sont à jour sur le site du club dans le dossier d'inscription ou sur les pages d'accueil de chaque événements.