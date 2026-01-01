Dear hockey players,

There is one place left for for U7

The Morzine-Avoriaz hockey club is pleased to invite you to the HCMA International Cup U7 in

April 2026

Pre-registrations are open by answering the questionnaires via the links which are up to date on the club website in the registration form or on the home pages of each event.

5th HCMA CUP U7: April 5th and 6th, 2026 (14 teams)

Below are the links for the event.

