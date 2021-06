Hockey Mineur : Morzine-Avoriaz (Les Pingouins) Hockey sur glace - Morzine : GIRL CUP U13 Hockey sur glace Mineur - GIRL CUP U13 les 5 et 6 novembre 2021 - hockey club Morzine-Avoriaz Source : Annonce de Morzine La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 04/06/2021 17:00 Tweeter

Annonce de Morzine

Le hockey club Morzine-Avoriaz a le plaisir de vous inviter à la deuxième édition de sa HCMA GIRL CUP U13 les 5 et 6 novembre 2021.



Vous pouvez télécharger le dossier d'inscription en cliquant sur le lien ci-dessous.



Se pré-inscrire par mail à l'adresse l.gaydon@hockey-morzine.com.



Les places sont limitées (8) et les équipes seront sélectionnées par le comité d'organisation du tournoi.



Pour le moment nous avons 1 équipe du HC74 et une équipe de la Zone Sud-Est sélectionnée par Vincent Peltier.

Un club de la Zone Sud-Est autre que le HC74 ne pourra pas constituer une équipe de son côté sauf demande à faire auprès de Vincent.

J'invite les zones Nord-Est et Ouest à constituer des équipes pour organiser un beau rassemblement des filles U13 en France.

J'espère aussi attirer des sélections d'autres pays limitrophe comme les Suissesses qui sont venues sur la première édition.



Sportivement

Loic Gaydon

+33 6 78 49 45 45

l.gaydon@hockey-morzine.com

TÉLÉCHARGER ICI LE DOSSIER D'INSCRIPTION











