Hockey sur glace - Tournoi HCMA GIRL CUP U13 - Morzine Avoriaz
Posté par Hockey Hebdo le 02/06/2022 à 11:00

Le hockey club Morzine-Avoriaz a le plaisir de vous inviter à sa troisième édition de la HCMA GIRL CUP U13 les 4 et 5 novembre 2022. Se préinscrire par mail à l'adresse l.gaydon@hockey-morzine.com.

Les places sont limitées (8) et les équipes seront sélectionnées par le comité d'organisation du tournoi.

Pour le moment nous avons 5 sélections:

HC74, Zone Sud-Est, Ille de France, Normandie/Haut de France, Grand Est.

Il reste donc des places, n'hésitez pas à me contacter.

TELECHARGER ICI LE DOSSIER D'INSCRIPTION











