Division 1 : Morzine-Avoriaz (Les Pingouins) Hockey sur glace - MORZINE - Le programme de préparation Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 de MORZINE. Au programme: Roanne et HCMP. Source : Communiqué de Morzine La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 26/08/2025 à 18:10 Tweeter





Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

Cliquer sur l'image



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour