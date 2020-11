Hockey Mineur : Morzine-Avoriaz (Les Pingouins) Hockey sur glace - Morzine : Les tournois 2021 Hockey sur glace : Tournois HCMA International Cup U11/U9/U7 2021 - Morzine/Avoriaz Source : Communiqu du HCMA La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 12/11/2020 11:30 Tweeter Le hockey club Morzine-Avoriaz a le plaisir de vous inviter à ses trois

HCMA International Cup U11/U9/U7

Il reste encore des places !

Vous pouvez télécharger les dossier d'inscription en cliquant sur les liens ci-dessous.

5ème HCMA CUP U11 : 23 - 24 et 25 avril 2021

Il reste 2 places



https://www.hockey-morzine.com/evenements/hcma-international-cup-u11/

(Villard de Lans, Bauer Hockey Team, SC Lyss, Meyrin, Angers, Morzine X2)



3ème HCMA CUP U9 : 17 et 18 avril 2021

Il reste 8 places



https://www.hockey-morzine.com/evenements/hcma-international-cup-u9/

(Lausanne, Angers, Villard de Lans, HCMP, Morzine X2)



1st HCMA CUP U7: 5 avril 2021

Il reste 6 places



https://www.hockey-morzine.com/evenements/hcma-international-cup-u7/

(HCMP, Villard de Lans, Morzine)



