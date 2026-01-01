Hockey Mineur : Morzine-Avoriaz (Les Pingouins) Hockey sur glace - MORZINE recrute ENTRAINEUR HOCKEY MINEUR DANS LE CADRE DE SON DÉVELOPPEMENT, LE HOCKEY CLUB MORZINE-AVORIAZ EST À LA RECHERCHE D’UN NOUVEL ENTRAINEUR DÉDIÉ À LA FORMATION (NOTAMMENT LES U15 ET LE HC74), QUI SERA IMPLIQUÉ DANS LE PROJET D1 DU CLUB AVEC UN RÔLE D’ASSISTANT ENTRAINEUR POUR UNE PRISE DE POSTE LORS DE L’ÉTÉ 2026. Source : Annonce HCMA La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 06/03/2026 à 18:29 Tweeter MISSIONS PRINCIPALES ENTRAINEUR HOCKEY MINEUR Participer à la définition du projet sportif du club et à sa mise en oeuvre avec un accent sur le HC74

Préparer et animer les séances d’entraînement glace, en priorité U15 et école de hockey selon le planning d’entraînements mais aussi en tant qu’assistant entraîneur pour les autres catégories

Gérer les convocations de matchs de l’équipe U15

Coacher les catégories lors des matchs (Championnat ou Tournoi) y compris à l’extérieur (déplacements requis) en fonction du planning mis en place par l’entraîneur général mineur

Assurer le transport des joueurs des classes à horaire aménagé, entre l’établissement scolaire au lieu d’entraînement en fonction du planning hebdomadaire

Participer à l’organisation des différentes manifestations de recrutement et actions de promotion du hockey mineur, en fonction des besoins

Participer à l’encadrement des Trophées internes et des stages du club, en fonction des besoins

Rendre compte de son activité au Manager Général lors des réunions d’entraîneurs

Participer aux actions de Ligue et de la FFHG

Veiller au maintien en condition de l’ensemble des moyens mis à disposition (matériel pédagogique glace, équipements d’équipes, flotte de minibus…)

Gérer la relation et la communication avec le club de Samoëns qui est partenaire avec le HCMA – Gérer la relation avec le HC74 en tant que référent ASSISTANT ENTRAINEUR D1 Assistant de l’entraîneur D1 pour encadrer le groupe lors des entrainements et des matches (domicile et extérieur)

Participation aux tâches de gestion et de l’entretien du matériel (affûtage, nettoyage, rangement, etc) PROFIL RECHERCHÉ Souhaitant évoluer au sein d’un club dynamique, en équipe avec le staff sportif et administratif, ainsi qu’en lien avec le comité directeur, vous avez à coeur de former de jeunes talents dans le cadre de notre projet sportif. Vous souhaitez être force de proposition pour des actions de développement et de recrutement dans un objectif d’évolution permanente. Premier défenseur des valeurs du club. COMPÉTENCES Entraîneur diplômé(e) (DE ou BE1 mention hockey sur glace) ou en cours de formation

Pédagogue, exemplaire et discipliné(e)

Leadership et capacité à fédérer avec bienveillance

Proactivité et pédagogie

Expérience du haut-niveau est un plus

Anglais courant

Permis B véhiculé CONDITIONS DU POSTE 40 heures par semaine

Rémunération selon profil et expérience

CDD 10 mois évolutif en CDI selon performances COMMENT POSTULER ? ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE AVEC LETTRE DE MOTIVATION PAR EMAIL À RECRUTEMENT@HOCKEY-MORZINE.COM !







