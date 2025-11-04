Accueil
Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques)
Hockey sur glace - Mouvement chez les Gothiques
Deux départs pour une arrivée.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 08/09/2025 à 10:29
Le staff des gothiques a décidé de ne pas conserver le défenseur canadien
Connor MacEachern
et l'attaquant finlandais
Aleksi Hamalainen
.
Pour combler ce départ offensif, l'attaquant canadien
Kieran Craig
arrive en provenance du club écossais des Fife Flyers.
