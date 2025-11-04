 
Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques)
Hockey sur glace - Mouvement chez les Gothiques
 
Deux départs pour une arrivée.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 08/09/2025 à 10:29


Le staff des gothiques a décidé de ne pas conserver le défenseur canadien Connor MacEachern et l'attaquant finlandais Aleksi Hamalainen.

Pour combler ce départ offensif, l'attaquant canadien Kieran Craig arrive en provenance du club écossais des Fife Flyers.​

