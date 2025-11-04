|
|Division 2 : Mulhouse (Les Scorpions)
|
|Hockey sur glace - Mouvements à Mulhouse
|
|Deux départs pour une arrivée chez les scorpions
|
|
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
|
La rédaction / sl
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 21/11/2025 à 09:33
|
|
Communiqué du club
Du côté des départs, l'attaquant Kylian Dufour
met un terme à sa carrière et l'attaquant finlandais Jesse Perala
n'est pas conservé par le club.
Pour le remplacer le staff des scorpions a signé le finlandais Atte Peltonen
qui évoluait la saison dernière chez les coqs de Courbevoie.
|
|
|
|
|
|