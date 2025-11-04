 
Division 2 : Mulhouse (Les Scorpions)
Hockey sur glace - Mouvements à Mulhouse
 
Deux départs pour une arrivée chez les scorpions
 
21/11/2025

Communiqué du club

Du côté des départs, l'attaquant Kylian Dufour met un terme à sa carrière et l'attaquant finlandais Jesse Perala n'est pas conservé par le club.
Pour le remplacer le staff des scorpions a signé le finlandais Atte Peltonen qui évoluait la saison dernière chez les coqs de Courbevoie.
