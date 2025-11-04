Division 2 : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - Mouvements à Mulhouse Deux départs pour une arrivée chez les scorpions Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 21/11/2025 à 09:33 Tweeter

Communiqué du club

Du côté des départs, l'attaquant

Du côté des départs, l'attaquant Kylian Dufour met un terme à sa carrière et l'attaquant finlandais Jesse Perala n'est pas conservé par le club. Pour le remplacer le staff des scorpions a signé le finlandais Atte Peltonen qui évoluait la saison dernière chez les coqs de Courbevoie.












