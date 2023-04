Transfert 2023/2024 Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs Hockey sur glace : transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2023/2024 Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2023 à 14:00 Tweeter

MAGNUS

Amiens L'attaquant canadien Pierre-Olivier Morin ne continuera pas avec les gothiques la saison prochaine. Bordeaux Le gardien international français Quentin Papillon rejoint la formation des boxers pour la prochaine saison en provenance de Mulhouse. Cergy/Pontoise Le coach Jonathan Parades quitte les jokers après six saisons pour rejoindre un autre championnat européen.

quitte les jokers après six saisons pour rejoindre un autre championnat européen. Le coach adjoint Kevin Da Costa reste chez les jokers pour la saison 2023/2024 toujours comme adjoint.

reste chez les jokers pour la saison 2023/2024 toujours comme adjoint. Afin d'épauler Christophe Cuzin les jokers enregistrent l'arrivée de Erwan Agostini qui occupera la fonction de manager géneral en provenance de Mulhouse. Grenoble Le capitaine des bruleurs de loups Joël Champagne mettra un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison. Mulhouse Le gardien international français Quentin Papillon ne sera plus un scorpion la saison prochaine.

ne sera plus un scorpion la saison prochaine. L'attaquant français Rudy Matima ne sera plus un attaquant du club Mulhousien pour la future saison.

ne sera plus un attaquant du club Mulhousien pour la future saison. Le coach Kevin Hecquefeuille sera encore pour la prochaine saison derrière le banc des scorpions.

sera encore pour la prochaine saison derrière le banc des scorpions. Le coach adjoint Erwan Agostini quitte lui la formation mulhousienne et rejoint les jokers de Cergy/Pontoise.

DIVISION 2

Valence Le gardien français Théo Gautero sera de nouveau devant le filet des lynx la saison prochaine.













