Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs
 
Hockey sur glace : transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 12/01/2026 à 11:30

Gap Marseille
  • L'attaquant finlandais Kalle Myllymaa quitte à son tour la formation des spartiates.
Rouen
  • Arrivée chez les dragons de l'attaquant canadien Alexandre Lavoie en provenance de Marseille.
 

Morzine-Avoriaz
  • Le défenseur finlandais Antti Kauppila ne sera plus dans l'effectif des pingouins.
Nantes
  • Le jeune défenseur Esteban Weber quitte les corsaires pour un autre club français.
  
 
 
