Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs
Hockey sur glace : transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 12/01/2026 à 11:30
MAGNUS
Gap
L'attaquantr finlandais
Aleksi Hamalainen
ne sera plus dans l'effectif des rapaces
Marseille
L'attaquant finlandais
Kalle Myllymaa
quitte à son tour la formation des spartiates.
Rouen
Arrivée chez les dragons de l'attaquant canadien
Alexandre Lavoie
en provenance de Marseille.
DIVISION 1
Morzine-Avoriaz
Le défenseur finlandais
Antti Kauppila
ne sera plus dans l'effectif des pingouins.
Nantes
Le jeune défenseur
Esteban Weber
quitte les corsaires pour un autre club français.
DIVISION 2
Brest
Arrivée chez les albatros du jeune défenseur
Esteban Weber
en provenance de Nantes.
