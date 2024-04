Hockey en France Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 04 Avril 2024 Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2024/2025 Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 04/04/2024 à 08:55 Tweeter

MAGNUS

Angers Le coach canadien Jason O'Leary et la Direction des Ducs d’Angers se sont accordés pour ne pas reconduire leur collaboration pour la saison 2024-2025. Briançon Le jeune back-up Elliot Leveque ne sera plus la saison prochaine dans l'effectif des diables rouges, il quitte le club pour un nouveau challenge.

DIVISION 1

Brest Après 12 saisons au sein du club des albatros, c'est le clap de fin pour Graham Avenel qui prend sa retraite sportive. Meudon Le défenseur Eliottt Weber au club de puis deux saisons ainsi que le défenseur Brieuc Houeix arrivé cette année ne seront dans l'effectif des comètes la saison prochaine.

DIVISION 2

Equipe Pas de mouvements à ce jour



