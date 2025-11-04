Accueil
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 04 Septembre 2025.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 04/09/2025 à 19:11
MAGNUS
Angers
Les ducs enregistrent l'arrivée du défenseur canadien
Cody Donaghey
en provenance du club gallois de Cardiff.
Cergy/Pontoise
L'attaquant américain
Dylan Lugris
n'est pas concervé par le staff des jokers.
Le defenseur letton
Daniels Gorsanovs
quitte les jokers et rentre au pays.
Les jokers signent l'attaquant suédois
Oscar Gustafsson
en provenance du club suédois du Nybro Vikings IF.
DIVISION 1
Lyon
L'attaquant
Erwan Plantrou
effectuera une seconde saison sous le maillot des lions.
DIVISION 2
Brest
L'attaquant
Anthony Laurent
poursuit avec les albatros.
Clermont-Ferrand
L'attquant ukrainien
Roman Kizlo
signent avec les sangliers en provenance du club italien de Fiemme.
Dijon
Le défenseur autrichien
Marco Steiner
et l'attaquant
Aubin Catalao
ne seront plus dans l'effectif des ducs pour la prochaine saison.
