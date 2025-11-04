 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 04 Septembre 2025.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 04/09/2025 à 19:11

Angers
  • Les ducs enregistrent l'arrivée du défenseur canadien Cody Donaghey en provenance du club gallois de Cardiff.
Cergy/Pontoise
  • L'attaquant américain Dylan Lugris n'est pas concervé par le staff des jokers.
  • Le defenseur letton Daniels Gorsanovs quitte les jokers et rentre au pays.
  • Les jokers signent l'attaquant suédois Oscar Gustafsson en provenance du club suédois du Nybro Vikings IF.
 

Lyon
  • L'attaquant Erwan Plantrou effectuera une seconde saison sous le maillot des lions.
 

DIVISION 2

Brest
Clermont-Ferrand
  • L'attquant ukrainien Roman Kizlo signent avec les sangliers en provenance du club italien de Fiemme.
Dijon
  • Le défenseur autrichien Marco Steiner et l'attaquant Aubin Catalao ne seront plus dans l'effectif des ducs pour la prochaine saison.
 

