Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 08 Janvier 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus & D1 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
le 08/01/2026 à 17:52
le 08/01/2026 à 17:52
MAGNUS
Grenoble
Les bruleurs de loups signent le défenseur canadien
Nolan Zajac
en provenance du club slovaque du HK Spisska Nova Ves.
Marseille
L'attaquant canadien
Brett Thompson
ne sera plus un membre des spartiates.
DIVISION 1
Valenciennes
L'attaquant tchèque
Ondrej Matas
ne sera plus dans l'effectif des diables rouges.
