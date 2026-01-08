 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 08 Janvier 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus & D1 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 08/01/2026 à 17:52

Grenoble
  • Les bruleurs de loups signent le défenseur canadien Nolan Zajac en provenance du club slovaque du HK Spisska Nova Ves.
Marseille
  • L'attaquant canadien Brett Thompson ne sera plus un membre des spartiates.
 

Valenciennes
  • L'attaquant tchèque Ondrej Matas ne sera plus dans l'effectif des diables rouges.
  

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 08 Janvier 2026. - Transferts 2025/2026
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 