Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 09 Aout 2025.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 09/08/2025 à 19:00
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
HCMP
Le défenseur
Alexis Malec
poursuit l'aventure avec les bouquetins.
Dunkerque
li aura finit sa carrière de joueur chez les corsaires et il y revient en tant qu'assistant coach, le filandais
Jussi Laine
sera derrière le banc des corsaires.
Villard de Lans
Il est chez les ours depuis 10 ans, le défenseur hollandais
Jiri Zonderop
sera, pour une nouvelle saison, vétu du chandail des ours.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
L'attaquant
Julien Laplace
sera pour une septième saison dans l'effectif des chevaliers du lac.
Clermont-Ferrand
Le jeune défenseur
William Garnier
prolonge son aventure avec les sangliers.
Mulhouse
L'attaquant
Tom Muller
reste resigne pour une nouvelle saison avec les scorpions.
Orléans
Le jeune attaquant
Rémi Bertrand
rejoint les renards en provenance des U20 de Villard de Lans.
L'attaquant russe
Damir Shafeyev
signe pour une quatrième saison avec les renards.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
