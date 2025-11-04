 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 09 Aout 2025.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 09/08/2025 à 19:00

Equipe
  • Pas de mouvement
 

HCMP
  • Le défenseur Alexis Malec poursuit l'aventure avec les bouquetins.
Dunkerque
  • li aura finit sa carrière de joueur chez les corsaires et il y revient en tant qu'assistant coach, le filandais Jussi Laine sera derrière le banc des corsaires.
Villard de Lans
  • Il est chez les ours depuis 10 ans, le défenseur hollandais Jiri Zonderop sera, pour une nouvelle saison, vétu du chandail des ours.
  

DIVISION 2

Annecy
  • L'attaquant Julien Laplace sera pour une septième saison dans l'effectif des chevaliers du lac.
Clermont-Ferrand
  • Le jeune défenseur William Garnier prolonge son aventure avec les sangliers.
Mulhouse
  • L'attaquant Tom Muller reste resigne pour une nouvelle saison avec les scorpions.
Orléans
  • Le jeune attaquant Rémi Bertrand rejoint les renards en provenance des U20 de Villard de Lans.
  • L'attaquant russe Damir Shafeyev signe pour une quatrième saison avec les renards.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 09 Aout 2025. - Transferts 2025/2026
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 