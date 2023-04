Transfert 2023/2024 Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 11-04-23 Hockey sur glace : transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2023/2024 Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 11/04/2023 à 20:25 Tweeter

MAGNUS

Cergy/Pontoise Le gardien international français Sébastian Ylonen ainsi que les défenseurs français Raphaël Faure et Vincent Melin restent des jokers pour la saison 2023/2024.

DIVISION 1

Morzine/Avoriaz Le coach français Stéphane Gros ne sera plus la saison prochaine derrière le banc des pingouins. Neuilly/Marne L'attaquant français Hugo Damy a décidé de changer d'air et quitte les bisons après trois saisons

DIVISION 2

Reims L'attaquant français Gaël Jeanbourquin met un terme à sa carrière de joueur après 7 saisons passées sous le chandail des phénix.











