Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 12 décembre 2025.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 12/12/2025 à 16:00
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Marsielle
L'attaquant canadien-chinois
Tyler Wong
rejoint la formation des spartiates en provenance du club tchèque du HK Poprad.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Epinal
Mis à l'essai par le staff des wildcats, l'attaquant tchèque
Jan Svoboda
n'est pas conservé.
Lyon
Les lions signent le gardien américain
Henry Wilder
en provenance du Clorado Collège (NCAA).
Mont-Blanc
L'attaquant finlandais
Emil Oskanen
s'engage avec les yétis en provenance du club italien de Gherdeina.
Nantes
Le défenseur canadien
Devyn Mayea
et le staff des corsaires ont d'un commun accord mis fin à leur collaboration.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Evry/Viry
Les jets signent le gardien canadien
Mathis Lussier
en provenance du club canadien de Ville-Marie Pirates (GMHL).
La Roche sur Yon
L'attaquant russe
Vladislav Tunik
rejoint les aigles en provenance du club du Mont-Blanc ou il n'a pas été conservé.
Montpellier
Les vipers recrutent le défenseur belge
Xavier Blanchy
en provenance du club belge de Liège et l'attaquant
Alexandre Vigor
en provenance américain des Indiana Sentinels (FPHL).
Toulouse-Blagnac
Les bélougas signent le gardien américain
Brendahn Brawley
en provenance du club américain d'Evansville Thunderbolts (SPHL).
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
