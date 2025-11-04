 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 12 décembre 2025.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 12/12/2025 à 16:00

Marsielle
  • L'attaquant canadien-chinois Tyler Wong rejoint la formation des spartiates en provenance du club tchèque du HK Poprad.
 

Epinal
  • Mis à l'essai par le staff des wildcats, l'attaquant tchèque Jan Svoboda n'est pas conservé.
Lyon
  • Les lions signent le gardien américain Henry Wilder en provenance du Clorado Collège (NCAA).
Mont-Blanc
  • L'attaquant finlandais Emil Oskanen s'engage avec les yétis en provenance du club italien de Gherdeina.
Nantes
  • Le défenseur canadien Devyn Mayea et le staff des corsaires ont d'un commun accord mis fin à leur collaboration.
 

DIVISION 2

Evry/Viry
  • Les jets signent le gardien canadien Mathis Lussier en provenance du club canadien de Ville-Marie Pirates (GMHL).
La Roche sur Yon
  • L'attaquant russe Vladislav Tunik rejoint les aigles en provenance du club du Mont-Blanc ou il n'a pas été conservé.
Montpellier
  • Les vipers recrutent le défenseur belge Xavier Blanchy en provenance du club belge de Liège et l'attaquant Alexandre Vigor en provenance américain des Indiana Sentinels (FPHL).
Toulouse-Blagnac
  • Les bélougas signent le gardien américain Brendahn Brawley en provenance du club américain d'Evansville Thunderbolts (SPHL).
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 12 décembre 2025. - Transferts 2025/2026
 
 
