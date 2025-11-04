Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 13 Octobre 2025.
Hockey sur glace : transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 13/10/2025 à 08:53
Tweeter
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
Le défenseur finlandais
Jimi Jalonen
n'est pas conservé par le staff de l'Hormadi. Pour compenser ce départ le défenseur américain
Matthew Sredl
rejoint la formation basque.
Bordeaux
Le staff des boxers ne prolongent pas l'aventure avec l'attaquant suédois
Oscar Birgersson
et recrutent pour le remplacer l'attaquant américain
Craig Puffer
en provenance d'Anglet.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Morzine-Avoriaz
L'attaquant suédois
Simon Eriksson
ne sera plus dans l'effectif des pingouins..
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Evry/Viry
Arrivée chez l'entente du défenseur cnadien
Thomas Marsan
en provenance du club canadien du Longueuil Collège-Français (QJHL) .
Départ de l'attaquant
Benjamin Tellier
non conservé par le staff.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
l'oeil
a écrit
le 13/10/2025 à 09:55
Cote Evry/Viry l'arrivee de Marsan compense le depart du canadien Tyler Mayea (non annonce)
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception