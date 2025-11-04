 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 13 Octobre 2025.
 
Hockey sur glace : transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 13/10/2025 à 08:53

Anglet
  • Le défenseur finlandais Jimi Jalonen n'est pas conservé par le staff de l'Hormadi. Pour compenser ce départ le défenseur américain Matthew Sredl rejoint la formation basque.
Bordeaux
  • Le staff des boxers ne prolongent pas l'aventure avec l'attaquant suédois Oscar Birgersson et recrutent pour le remplacer l'attaquant américain Craig Puffer en provenance d'Anglet.
 

Morzine-Avoriaz
  • L'attaquant suédois Simon Eriksson ne sera plus dans l'effectif des pingouins..
 

DIVISION 2

Evry/Viry
  • Arrivée chez l'entente du défenseur cnadien Thomas Marsan en provenance du club canadien du Longueuil Collège-Français (QJHL)  .
  • Départ de l'attaquant Benjamin Tellier non conservé par le staff.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 13 Octobre 2025. - Transferts 2025/2026
 
 
Réactions sur la news
 
l'oeil a écritle 13/10/2025 à 09:55  
Cote Evry/Viry l'arrivee de Marsan compense le depart du canadien Tyler Mayea (non annonce)
 
