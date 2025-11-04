Accueil
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 15 Décembre 2025
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 16/12/2025 à 08:00
MAGNUS
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Angers
Afin de palier à l'absence du gardien
Mat O'Connor
sur blessure, le staff des ducs engagent le gardien italien-canadien
Jacob Smith
en provenance du club des Wheeling Nailers (ECHL).
Bordeaux
Venu en pige pour remplacer
Quentin Papillon
blessé, le canadien
Alex Dubeau
reste finalement chez les boxers pour la saison.
Avec cet abondance de gardiens,
Antoine Gilbert
quitte les boxers pour une autre formation de l'élite et s'engage avec les rapaces de Gap.
DIVISION 1
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Dunkerque
Le club et l'attaquant
Bryan Sauterau
ont d'un commun accord mis fin à leur collaboration.
Nantes
L'attaquant canadien
Eli Lieffers
et le staff des corsaires ont d'un commun accord mis fin à leur collaboration.
Le défenseur finlandais
Jesper Henriksson
s'engage avec les corsaires.
DIVISION 2
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Equipe
Pas de mouvement.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
