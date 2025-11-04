 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 15 Décembre 2025
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 16/12/2025 à 08:00

Angers
  • Afin de palier à l'absence du gardien Mat O'Connor sur blessure, le staff des ducs engagent le gardien italien-canadien Jacob Smith en provenance du club des Wheeling Nailers (ECHL).
Bordeaux
  • Venu en pige pour remplacer Quentin Papillon blessé, le canadien Alex Dubeau reste finalement chez les boxers pour la saison.
  • Avec cet abondance de gardiens, Antoine Gilbert quitte les boxers pour une autre formation de l'élite et s'engage avec les rapaces de Gap.
 

Dunkerque
  • Le club et l'attaquant Bryan Sauterau ont d'un commun accord mis fin à leur collaboration.
Nantes
  • L'attaquant canadien Eli Lieffers et le staff des corsaires ont d'un commun accord mis fin à leur collaboration.
  • Le défenseur finlandais Jesper Henriksson s'engage avec les corsaires.
 

DIVISION 2

Equipe
  • Pas de mouvement.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 15 Décembre 2025 - Transferts 2025/2026
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 