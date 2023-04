Transfert 2023/2024 Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 17-04-2024 Hockey sur glace : transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2023/2024 Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 17/04/2023 à 19:09 Tweeter

RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET (prochainement)

MAGNUS

Amiens Le jeune gardien français Victor Bodin, malgré de belle performance, n'est pas conservé par le staff des gothiques pour la prochaine saison. Bordeaux Après cinq saisons chez les boxers, l'attaquant français Alexandre Mulle quitte le club pour un nouveau challenge.

quitte le club pour un nouveau challenge. L'attaquant international français Baptiste Bruche rejoint les boxers pour la prochaine saison en provenance d'Amiens. Briançon Le défenseur français Tony Allouchery ne sera plus de l'effectif des diables rouges pour la future saison.

ne sera plus de l'effectif des diables rouges pour la future saison. Le jeune défenseur français Hugo Mezentzeff ne sera plus dans l'alignement des diables rouges pour la saison prochaine. Gap L'entraineur français Eric Blais sera toujours derrière le banc des rapaces malgré de nombreuses sollicitation.

sera toujours derrière le banc des rapaces malgré de nombreuses sollicitation. Après 5 saisons au club, le gardien français Jimmy Darier portera d'autres couleurs la saison prochaine

RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET (prochainement)

DIVISION 1

Caen Le jeune défenseur français Paul Nassivet, auteur d'un bonne saison, ne fera plus partie des drakkars la saison prochaine ayant reçu des propositions de Magnus

RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET (prochainement)

DIVISION 2

Reims Les attaquants français Brendan Martial et Nolan Eriksson resteront des phénix pour le prochain exercice.

et resteront des phénix pour le prochain exercice. Le jeune attaquant français Martin Prat met sa carrière de joueur en arrêt pour se consacrer à ses études. Valence L'attaquant français Valentin Clément prolonge avec les lynx pour la saison prochaine. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.













trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur