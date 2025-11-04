 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 17 août 2025.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 17/08/2025 à 19:00

Rouen
  • Le défenseur Matteo Perdrix sera pour une nouvelle saison dans l'effectif des dragons.
 

HCMP
  • L'attaquant Raphaël Charlet reste dans l'effectif des bouquetins.
  • Les bouquetins signent le gardien suédois Carl Hjalm en provenance du club suédois du IF Sundsvall Hockey.
Neuilly sur Marne
  • L'attaquant Pierre Chauvel rejoint la formation des bisons en provenance de Caen.
Villard-de-Lans
  • Le gardien Loïc Finé quitte la formation des ours.
  • Le staff des ours a trouvé son gardien en la personne du finlandais Juho Helander qui évoluait dans le club finlandais du KeuPa HT.
  

DIVISION 2

Annecy
  • Les chevaliers du lac signent l'attaquant russe Fyodor Yarovinsky en provenance du Mont-Blanc.
Clermont-Ferrand
La Roche sur Yon
  • Le défenseur Gaëtan Magne poursuit l'aventure avec les aigles.
Mulhouse
Valence
  • Le gardien Loïc Fine rejoint la formation des lynx en provenance de Villard de Lans.
 

