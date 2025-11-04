Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 17 août 2025.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 17/08/2025 à 19:00
Tweeter
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Rouen
Le défenseur
Matteo Perdrix
sera pour une nouvelle saison dans l'effectif des dragons.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
HCMP
L'attaquant
Raphaël Charlet
reste dans l'effectif des bouquetins.
Les bouquetins signent le gardien suédois
Carl Hjalm
en provenance du club suédois du IF Sundsvall Hockey.
Neuilly sur Marne
L'attaquant
Pierre Chauvel
rejoint la formation des bisons en provenance de Caen.
Villard-de-Lans
Le gardien
Loïc Finé
quitte la formation des ours.
Le staff des ours a trouvé son gardien en la personne du finlandais
Juho Helander
qui évoluait dans le club finlandais du KeuPa HT.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
Les chevaliers du lac signent l'attaquant russe
Fyodor Yarovinsky
en provenance du Mont-Blanc.
Clermont-Ferrand
Le défenseur
Axel Moreau
prolonge avec les sangliers.
La Roche sur Yon
Le défenseur
Gaëtan Magne
poursuit l'aventure avec les aigles.
Mulhouse
L'attaquant
Julien Wurth
ne sera plus chez les scorpions.
Valence
Le gardien
Loïc Fine
rejoint la formation des lynx en provenance de Villard de Lans.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception