MAGNUS

Angers L'attaquant russe Nikita Scherbak ne sera resté qu'une saison en Anjou. Il part rejoindre un championnat européen majeur. Grenoble Le jeune défenseur internationnal Lucien Onno , issue du centre de formation grenobloise, ne sera plus dans l'effectif des bruleurs de loups la saison prochaine.

, issue du centre de formation grenobloise, ne sera plus dans l'effectif des bruleurs de loups la saison prochaine. Nouveau départ d'un joueur issue de la formation grenobloise, l'attaquant Timothé Quattrone ne sera plus chez les bruleurs de loups la saison prochaine. Marseille L'attaquant Fabien Colotti portera pour une nouvelle saison le chandail des spartiates.

DIVISION 1

Cholet L'attaquant Franco-Polonais Alexis Svitac ne reviendra pas pour la prochaine saison chez les dogs après quatre saison.

ne reviendra pas pour la prochaine saison chez les dogs après quatre saison. Le défenseur Louis Seignez sera présent pour une nouvelle saison chez les dogs Neuilly sur Marne L'entraineur canadien Serge Forcier ne sera plus derrière le ban des Bisons pour l'exercice 2024/2025. Strasbourg L'attaquant Flavien Fondadouze ne sera plus dans l'effectif de l'étoile noire pour la saison prochaine. Tours Les remparts signent le défenseur Martin Ropert pour la prochain championnat en provenance de Meudon.

DIVISION 2

