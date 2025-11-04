Non conservé par Amiens, l'attaquant finlandais Aleksi Hamalainen signe avec les rapaces.
Grenoble
Afin de combler les absences pour blessure dans le secteur offensif, le staff des bruleurs de loups signent l'attaquant suédois Martin Karlsson en provenance du club suédois du Leksands IF et l'attaquant canadien Mark Simpson en provenance du club anglais des Sheffield Steelers.
Il revient en france après une saison en italie à Appiano, l'attaquant tchèque Daniel Svoboda rejoint les bouquetins. Daniel a évolué respectivement à Montpellier et Dunkerque.
Villard de Lans
Les ours comptent deux nouveaux joueurs dans leur rang puisque le défenseur suédois Adam Oja en provenance du club américain du Athens Rock Lobsters (FPHL) et l'attaquant russe Maxim Tsaplin sans club ont paraphé leur contrat avec les ours.