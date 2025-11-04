 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 20 Septembre 2025.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 20/09/2025 à 10:09

Gap
  • Non conservé par Amiens, l'attaquant finlandais Aleksi Hamalainen signe avec les rapaces.
Grenoble
  • Afin de combler les absences pour blessure dans le secteur offensif, le staff des bruleurs de loups signent l'attaquant suédois Martin Karlsson en provenance du club suédois du Leksands IF et l'attaquant canadien Mark Simpson en provenance du club anglais des Sheffield Steelers.
 

HCMP
  • Il revient en france après une saison en italie à Appiano, l'attaquant tchèque Daniel Svoboda rejoint les bouquetins. Daniel a évolué respectivement à Montpellier et Dunkerque.
Villard de Lans
  • Les ours comptent deux nouveaux joueurs dans leur rang puisque le défenseur suédois Adam Oja en provenance du club américain du Athens Rock Lobsters (FPHL) et l'attaquant russe Maxim Tsaplin sans club ont paraphé leur contrat avec les ours.
 

DIVISION 2

Mulhouse
Orléans
  • L'attaquant Ethan Holbert rejoint les renards en provenance des U20 de Villard de Lans.
Valence
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 20 Septembre 2025. - Transferts 2025/2026
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 