Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 21 Octobre 2025.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Posté par Hockey Hebdo le 21/10/2025 à 15:48

Chamonix
  • L'attaquant tchèque Adam Raska sera le nouveau atout offensif des pionniers en provenance de Nice.
 

Morzine-Avoriaz
  • L'attaquant tchèque Patrik Machac rejoint l'effectif des pingouins en provenance de Marseille.
Strasbourg
  • L'attaquant finlandais Risto Saarinen s'engage en faveur de l'étoile noire en provenance de Valenciennes.
Valenciennes
  • Le jeune défenseur Clément Roulet signe avec les diables rouges après une saison blanche.
 

DIVISION 2

Equipe
  • Pas de mouvement
 

