Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 21 Octobre 2025.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 21/10/2025 à 15:48
MAGNUS
Chamonix
L'attaquant tchèque
Adam Raska
sera le nouveau atout offensif des pionniers en provenance de Nice.
DIVISION 1
Morzine-Avoriaz
L'attaquant tchèque
Patrik Machac
rejoint l'effectif des pingouins en provenance de Marseille.
Strasbourg
L'attaquant finlandais
Risto Saarinen
s'engage en faveur de l'étoile noire en provenance de Valenciennes.
Valenciennes
Le jeune défenseur
Clément Roulet
signe avec les diables rouges après une saison blanche.
DIVISION 2
Equipe
Pas de mouvement
