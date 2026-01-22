Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 22 Janvier 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 22/01/2026 à 12:05
Tweeter
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
L'attaquant
Rudy Matima
et le club ont décidé de mettre fin à leur collaboration.
Anglet
Le staff de l'hormadi annonce l'arrivée d'un renfort en attaquant avec l'américain
Peter Morgan
en provenance du club américain des Gladiators d'Atlanta (ECHL).
Cergy/Pontoise
Les jokers recrutent le défenseur suédois
Jesper Solomon Frisell
en provenance du clubaméricain des Bloomington Bison (ECHL)
Gap
Signature chez les rapaces du défenseur finlandais
Daniel Takkunen
en provenance du club suédois du Tranas AIF.
L'attaquant finlandais
Miiro Linjala
ne sera plus dans l'effectif des rapaces.
Marseille
Arrivée chez les spartiates de l'attaquant finlandais
Julius Valtonen
en provenance du club slovaque du VHK Vsetin..
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Valenciennes
Le défenseur
Louis Mundubeltz
met un terme à sa carrière de joueur mais reste chez les diables rouges en devant assistant coach.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Dijon
Le défenseur
Antoine Alexandra
ne sera plus dans l'effectif des ducs en tant que joueurs mais intègre le staff en tant qu'assistant coach.
Mulhouse
L'attaquant américain
Jack Suchy
quitte brutalement la formation des scorpions à la grande surprise des dirigeant.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception