Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 22 Janvier 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 22/01/2026 à 12:05

Amiens
  • L'attaquant Rudy Matima et le club ont décidé de mettre fin à leur collaboration.
Anglet
  • Le staff de l'hormadi annonce l'arrivée d'un renfort en attaquant avec l'américain Peter Morgan en provenance du club américain des Gladiators d'Atlanta (ECHL).
Cergy/Pontoise
  • Les jokers recrutent le défenseur suédois Jesper Solomon Frisell en provenance du clubaméricain des Bloomington Bison (ECHL)
Gap
  • Signature chez les rapaces du défenseur finlandais Daniel Takkunen en provenance du club suédois du Tranas AIF.
  • L'attaquant finlandais Miiro Linjala ne sera plus dans l'effectif des rapaces.
Marseille
  • Arrivée chez les spartiates de l'attaquant finlandais Julius Valtonen en provenance du club slovaque du VHK Vsetin..
 
 
Valenciennes
  • Le défenseur Louis Mundubeltz met un terme à sa carrière de joueur mais reste chez les diables rouges en devant assistant coach.
 

DIVISION 2

Dijon
  • Le défenseur Antoine Alexandra ne sera plus dans l'effectif des ducs en tant que joueurs mais intègre le staff en tant qu'assistant coach.
Mulhouse
  • L'attaquant américain Jack Suchy quitte brutalement la formation des scorpions à la grande surprise des dirigeant.
 

