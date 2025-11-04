Accueil
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 23 Septembre 2025
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 23/09/2025 à 19:00
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Gap
L'attaquant canadien
Anthony Poulin
quitte les rapaces et rentre au pays.
Pour remplacer cette défection l'attaquant finlandais
Miiro Linjala
signe avec les rapaces en provenace du club finlandais d'Hermes.
DIVISION 1
Epinal
Le défenseur tchèque
Adam Heinzl
n'est pas conservé par le staff des wildcats.
Meudon
Les comètes signent l'attaquant canadien
Ryan Cranford
en provenance du club américain des gladiators Atlanta (ECHL).
DIVISION 2
Brest
L'attaquant canadien
Bjorn Robinson
ne sera finalement pas un joueur des albatros préférant prendre une autre orientation.
