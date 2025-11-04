 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 23 Septembre 2025
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Posté par Hockey Hebdo le 23/09/2025 à 19:00

Gap
  • L'attaquant canadien Anthony Poulin quitte les rapaces et rentre au pays.
  • Pour remplacer cette défection l'attaquant finlandais Miiro Linjala signe avec les rapaces en provenace du club finlandais d'Hermes.
 

Epinal
  • Le défenseur tchèque Adam Heinzl n'est pas conservé par le staff des wildcats.
Meudon
  • Les comètes signent l'attaquant canadien Ryan Cranford en provenance du club américain des gladiators Atlanta (ECHL).
 

DIVISION 2

Brest
  • L'attaquant canadien Bjorn Robinson ne sera finalement pas un joueur des albatros préférant prendre une autre orientation.
 

