Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 26 Août 2025.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
Posté par Hockey Hebdo le 26/08/2025 à 19:09

Neuilly sur Marne
  • Les bisons recrutent l'attaquant russe Arslan Yamalov en provenace du club kazakh du Ertis Pavlodar.
 

DIVISION 2

Brest
Dijon
  • L'attaquant Lucas Lacroix prolonge son bail avec les ducs.
  • Les ducs signent l'attaquant américain Colton Sipperley en provenance du américain du SUNY-Canton (NCAA III).
  • Arrivée chez les ducs de l'attaquant canadien Xavier Borgia en provenance du club canadien du West Nipissing Lynx (GMHL).
Montpellier
  • Le gardien Kilian Guilbaut s'engage en faveur des vipers en provenance de Châlons en Champagne.
 

