Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 26 Août 2025.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 26/08/2025 à 19:09
Tweeter
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Neuilly sur Marne
Les bisons recrutent l'attaquant russe
Arslan Yamalov
en provenace du club kazakh du Ertis Pavlodar.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Brest
Le défenseur
Nicolas Favarin
et l'attquant
Dimitri Motreff
porteront pour un nouvelle saison le maillot des albatros.
Dijon
L'attaquant
Lucas Lacroix
prolonge son bail avec les ducs.
Les ducs signent l'attaquant américain
Colton Sipperley
en provenance du américain du SUNY-Canton (NCAA III).
Arrivée chez les ducs de l'attaquant canadien
Xavier Borgia
en provenance du club canadien du West Nipissing Lynx (GMHL).
Montpellier
Le gardien
Kilian Guilbaut
s'engage en faveur des vipers en provenance de Châlons en Champagne.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception