Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 27 Janvier 2026
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 27/01/2026 à 12:08

Anglet
  • Le jeune défenseur Alexis Dogemont s'engage avec l'hormadi en provenance de Bordeaux afin d'avoir un peu plus de temps de glace.
Bordeaux
  • Arrivée en prêt par le club finlandais du HPK chez les boxers du défenseur international Jules Boscq.
Briançon
  • Les diables rouges signent l'attaquant slovaque Timotej Sille en provenance du club slovaque du HC Presov.
  

