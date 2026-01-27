Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 27 Janvier 2026
Hockey sur glace : Transferts Magnus - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 27/01/2026 à 12:08
Tweeter
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
Le jeune défenseur
Alexis Dogemont
s'engage avec l'hormadi en provenance de Bordeaux afin d'avoir un peu plus de temps de glace.
Bordeaux
Arrivée en prêt par le club finlandais du HPK chez les boxers du défenseur international
Jules Boscq
.
Briançon
Les diables rouges signent l'attaquant slovaque
Timotej Sille
en provenance du club slovaque du HC Presov.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception