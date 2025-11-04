 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 28 Novembre 2025.
 
Hockey sur glace : transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 28/11/2025 à 08:06

Cergy-Pontoise
  • Après avoir fait signé l'attaquant canadien Bobby MacIntyre, c'est un autre attaquant qui s'engage avec les jokers Tomas Pardo revient chez les verts et rouges.
 

Epinal
  • L'emblématique attaquant Anthony Rapenne n'est pas conservé dans l'effectif des wildcats pour la saison 2025/2026
  • Le staff des wildcats signe l'attaquant tcèque Jan Svoboda en provenance du club allemand du EV Fussen (3ème division).
 

DIVISION 2

Mulhouse
  • Le jeune attaquant Noé Schuchewytsch signe chez les scorpions après une saison et demi dans le club allemand du Schwenninger ERC en U20.
 

