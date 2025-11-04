Accueil
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 28 Novembre 2025.
Hockey sur glace : transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 28/11/2025 à 08:06
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Cergy-Pontoise
Après avoir fait signé l'attaquant canadien
Bobby MacIntyre
, c'est un autre attaquant qui s'engage avec les jokers
Tomas Pardo
revient chez les verts et rouges.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Epinal
L'emblématique attaquant
Anthony Rapenne
n'est pas conservé dans l'effectif des wildcats pour la saison 2025/2026
Le staff des wildcats signe l'attaquant tcèque
Jan Svoboda
en provenance du club allemand du EV Fussen (3ème division).
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Mulhouse
Le jeune attaquant
Noé Schuchewytsch
signe chez les scorpions après une saison et demi dans le club allemand du Schwenninger ERC en U20.
