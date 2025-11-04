 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 29 Août 2025
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
Posté par Hockey Hebdo le 29/08/2025 à 19:00

Epinal
  • Le gardien Antoine Bonvalot sera bien devant le filet des wildcats après validation du staff médical.
  • L'attaquant Alexandre Lubin prolonge l'aventure avec les wildcats.
 

DIVISION 2

Clermont-Ferrand
  • Le défenseur Liam Brignon prolonge son aventure avec les sangliers.
 

