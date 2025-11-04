Accueil
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 29 Août 2025
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 29/08/2025 à 19:00
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Epinal
Le gardien
Antoine Bonvalot
sera bien devant le filet des wildcats après validation du staff médical.
L'attaquant
Alexandre Lubin
prolonge l'aventure avec les wildcats.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Clermont-Ferrand
Le défenseur
Liam Brignon
prolonge son aventure avec les sangliers.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
