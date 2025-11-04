Accueil
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 12 Aout 2025.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 12/08/2025 à 19:41
MAGNUS
Briançon
L'attaquant
Lucas Bonnardel
prolonge son bail avec les diables rouges.
DIVISION 1
HCMP
L'attaquant
Martin Krukoff
retourne chez les bouquetins en provenance de Toulouse-Blagnac.
Meudon
Le jeune attaquant
Baptiste Borraz
poursuit avec les comètes.
Neuilly sur Marne
Le défenseur russe
Alexander Yakimenko
resigne pour une troisième saison avec les bisons
DIVISION 2
Annecy
Le défenseur
Grégory Dufour
prolonge pour une huitième saison avec les chevaliers du lac.
Mulhouse
Le jeune attaquant
Noé Bretot
rejoint les scorpions en provenance de Rouen.
Le défenseur
Valentin Poulain
ne sera plus chez les scorpions.
Orléans
Le défenseur
Luca Bertrand
s'engage chez les renards en provenance de Villard de Lans
