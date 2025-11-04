 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 12 Aout 2025.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 12/08/2025 à 19:41

Briançon  

HCMP
  • L'attaquant Martin Krukoff retourne chez les bouquetins en provenance de Toulouse-Blagnac.
Meudon
Neuilly sur Marne   

DIVISION 2

Annecy
  • Le défenseur Grégory Dufour prolonge pour une huitième saison avec les chevaliers du lac.
Mulhouse
  • Le jeune attaquant Noé Bretot rejoint les scorpions en provenance de Rouen.
  • Le défenseur Valentin Poulain ne sera plus chez les scorpions.
Orléans
  • Le défenseur Luca Bertrand s'engage chez les renards en provenance de Villard de Lans
 

