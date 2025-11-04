Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 13 Aout 2025.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 13/08/2025 à 19:13
Tweeter
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Epinal
Le gardien tchèque
Michal Chmel
ne sera plus dans l'effectif des wildcats la saison prochaine.
Dunkerque
Trois jeunes vont intégrer pleinement l'effectif D1. Il s'agit du défenseur
Enzo Abis
ainsi que les attaquants
Logan Ducrocq
et
Gabriel Roldan
.
Meudon
L'attaquant
Johanes Avonde
retourne chez les comètes en tant que licence bleue en partenariat avec le club de Rouen.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Equipe
Pas de mouvement.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception