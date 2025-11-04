Accueil
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 19 Août 2025.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 19/08/2025 à 20:05
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Neuilly sur Marne
L'attaquant
Idris Blanchet
prolonge pour une nouvelle saion avec les bisons.
Villard-de-Lans
Le défenseur finlandais
Jesse Helander
rejoint, lui aussi comme son frère, la formation des ours.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
L'attaquant
Sacha Reboh
quitte le club pour rejoindre la formation, de Chambéry II.
Le défenseur
Victor Vitton-Mea
met un terme à sa carrière.
Mulhouse
L'attaquant
Sabri Nakhli
ne sera plus chez les scorpions.
Orléans
Les attaquants
Enzo Martinez
,
Anthony Binot
et
Gabriel Lyode
ne feront parti de l'effectif des renards.
