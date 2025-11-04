 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 19 Août 2025.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 19/08/2025 à 20:05

Equipe
Neuilly sur Marne
  • L'attaquant Idris Blanchet prolonge pour une nouvelle saion avec les bisons.
Villard-de-Lans
  • Le défenseur finlandais Jesse Helander rejoint, lui aussi comme son frère, la formation des ours.
  

DIVISION 2

Annecy
  • L'attaquant Sacha Reboh quitte le club pour rejoindre la formation, de Chambéry II.
  • Le défenseur Victor Vitton-Mea met un terme à sa carrière.
Mulhouse
Orléans
 

