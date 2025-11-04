Accueil
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 21 Août 2025.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 21/08/2025 à 19:03
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Les drakkars signent le défenseurs finlandais
Ville Rautiala
en provenance du club finlandais du Kiekko-Vantaa.
Neuilly sur Marne
Le défenseur
Émilien Lochu
sera dans l’alignement des bisons en provenance d’Anglet.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Dijon
Les défenseurs
Arthur Coley
et
Romain Neil
prolongent pour une nouvelle saison avec les ducs.
Le gardien
Pacôme Courtoison
rejoint les ducs en provenance d'Epinal.
Evry/Viry
L'attaquant canadien
Andrew Doucet
s'engage avec les jets en provenance du club canadien du Terrebonne Cobra (QJHL) .
Montpellier
L'attaquant
Eliott De Mali
signe avec les vipers en provenace du club de Garges.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
