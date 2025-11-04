 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 21 Août 2025.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 21/08/2025 à 19:03

Equipe
  • Pas de mouvement.
 
 
Caen
  • Les drakkars signent le défenseurs finlandais Ville Rautiala en provenance du club finlandais du Kiekko-Vantaa.
Neuilly sur Marne
  • Le défenseur Émilien Lochu sera dans l’alignement des bisons en provenance d’Anglet.
 

DIVISION 2

Dijon
Evry/Viry
  • L'attaquant canadien Andrew Doucet s'engage avec les jets en provenance du club canadien du Terrebonne Cobra (QJHL) .
Montpellier
  • L'attaquant Eliott De Mali signe avec les vipers en provenace du club de Garges.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs du 21 Août 2025. - Transferts 2025/2026
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 