Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 22 Août 2025.
Hockey sur glace :Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 22/08/2025 à 19:00
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Morzine-Avoriaz
L'attaquant
Thomas Suire
s'engage en faveur des pingouins en provenance d'Angers.
Neuilly sur Marne
L'attaquant
Raphaël Cacheux
signe chez les bisons en provenance d'Anglet.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Courbevoie
L'attaquant russe
Pavel Svintsov
quitte les coqs pour rejoindre le championnat d'amérique du nord en FPHL.
Evry/Viry
Pour des raisons personnelles, l'attaquant américain
Connor Szmul
ne viendra pas chez les jets.
La Roche sur Yon
Le défenseur
Hugo Nerriere
quitte les aigles pour rejoindre le club d'Avignon.
Orléans
Le défenseur
Charly Léon
prolonge l'aventure avec les renards.
Le gardien
Hugo Jones
poursuit avec les renards.
Montpellier
Le gardien russe
Maxim Khoroshun
sera de nouveau devant les filets des vipers.
Mulhouse
Arrivée chez les scorpions du jeune attaquant
Fabio Giannone
en provenance du HC74.
© 2025 Hockeyhebdo.com
Réactions sur la news
