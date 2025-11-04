 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 22 Août 2025.
 
Hockey sur glace :Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 22/08/2025 à 19:00

Equipe
  • Pas de mouvement.
 
 
Morzine-Avoriaz
  • L'attaquant Thomas Suire s'engage en faveur des pingouins en provenance d'Angers.
Neuilly sur Marne  

DIVISION 2

Courbevoie
  • L'attaquant russe Pavel Svintsov quitte les coqs pour rejoindre le championnat d'amérique du nord en FPHL.
Evry/Viry
  • Pour des raisons personnelles, l'attaquant américain Connor Szmul ne viendra pas chez les jets.
La Roche sur Yon
  • Le défenseur Hugo Nerriere quitte les aigles pour rejoindre le club d'Avignon.
Orléans
  • Le défenseur Charly Léon prolonge l'aventure avec les renards.
  • Le gardien Hugo Jones poursuit avec les renards.
Montpellier
  • Le gardien russe Maxim Khoroshun sera de nouveau devant les filets des vipers.
Mulhouse
  • Arrivée chez les scorpions du jeune attaquant Fabio Giannone en provenance du HC74.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs du 22 Août 2025. - Transferts 2025/2026
 
 
