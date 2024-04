Hockey en France Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 26 avril 2024. Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2024/2025 Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2024 à 19:11 Tweeter

MAGNUS

Amiens Tomas Simonsen qui quitte les Gothiques après 6 belles années sous le maillot amiénois (Junior et Pro) Clap de fin pourqui quitte les Gothiques après 6 belles années sous le maillot amiénois (Junior et Pro) Angers Les ducs engagent un défenseur finlandais pour la future saison bien connu dans le championnat Français. Jere Rouhiainen portera la tunique d'Angers en provenance de Grenoble ou il aura évolué pendant 3 saisons. Bordeaux Le gardien de but international des Boxers, Quentin Papillon, 27 ans, sera à nouveau présent dans les cages du club bordelais la saison prochaine. Chamonix Les pionniers officialisent les departs du défenseur américain Jean-Claude Brassard et de l'attaquant suédois Julius Persson. Gap Yohan Coulaud ne portera plus le maillot gapençais l'année prochaine. Après deux saisons chez les Rapaces, le défenseur françaisne portera plus le maillot gapençais l'année prochaine.

L'attaquant français Paul Joubert quitte les Rapaces pour rejoindre les Spartiates Marseille Paul Joubert (23 ans) rejoint les Spartiates pour la saison 2024-2025 Après 101 points dont 41 buts en 226 matchs officiels avec Gap, l’attaquant trois fois finalistes de la Coupe de France,(23 ans) rejoint les Spartiates pour la saison 2024-2025 Rouen Une recrue offensive pose ses valises sur les bords de Seine ! L’international français de 21 ans qui avait effectué une partie de sa formation à Rouen, Tomas Simonsen , rejoint les Dragons après 4 saisons

DIVISION 1

Caen Lucas Hacala Au club depuis 7 ans, le jeune attaquant français

Après deux saisons en normandie, le coach Julien Guimard ne sera plus derrière le banc des drakkars pour la future saison. Mont Blanc Nathan Faure-Brac . Les yétis annoncent le départ du défenseur français

Le yétis engagent pour la future saison le défenseur finlandais Vertti Vuoksiala en provenance du club finlandais du FPS Tours Arrivée chez les remparts pour la prochaine saison du défenseur américain Mark Shroyer en provenance de Morzine-Avoriaz.

DIVISION 2

Montpellier Louis Wery ne fera pas parti de l'effectif des Vipers la saison prochaine. Le gardien françaisne fera pas parti de l'effectif des Vipers la saison prochaine.



