Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 30 Août 2025.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
30/08/2025

Equipe
  • Pas de mouvement.
 

Caen
  • Après une carrière bien remplie, le défenseur Jonathan Janil raccroche ses patins.
Lyon Neuilly sur Marne
  • Arrivée chez les bisons de l'attaquant finlandais Markus Korkiakoski en provenance du club italien de Feltre.
Valenciennes
  • Annoncé d'abord comme resignataire, l'attaquant Marek Matej a pris finalement la décision de mettre un terme à sa carrière.
Villard de Lans
  • L'attaquant bielorusse Artemi Chernikov prolonge pour une quatrième saison avec les ours.
 

DIVISION 2

Clermont-Ferrand
  • Le défenseur finlandais Micke Niemela effectuera une troisième saison avec les sangliers.
Montpellier
  • Le jeune attaquant Yann Curri rejoint les vipers en provenance des U18 de Chambéry.
  • L'attaquant Sacha Marguet signe avec les vipers en provenance de Wasquehal.
Paris
  • Le défenseur Elmo Barnier quitte les français volants pour s'engager avec Champigny (D3).
 

