Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 30 Août 2025.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 30/08/2025 à 19:02
Tweeter
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Après une carrière bien remplie, le défenseur
Jonathan Janil
raccroche ses patins.
Lyon
Le gardien
Sidney David-Thivent
, l'attaquant
Romain Ginier
et l'attaquant finlandais
Miska Varjosaari
ne seront plus dans l'effectif des lions pour la prochaine saison.
Neuilly sur Marne
Arrivée chez les bisons de l'attaquant finlandais
Markus Korkiakoski
en provenance du club italien de Feltre.
Valenciennes
Annoncé d'abord comme resignataire, l'attaquant
Marek Matej
a pris finalement la décision de mettre un terme à sa carrière.
Villard de Lans
L'attaquant bielorusse
Artemi Chernikov
prolonge pour une quatrième saison avec les ours.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Clermont-Ferrand
Le défenseur finlandais
Micke Niemela
effectuera une troisième saison avec les sangliers.
Montpellier
Le jeune attaquant
Yann Curri
rejoint les vipers en provenance des U18 de Chambéry.
L'attaquant
Sacha Marguet
signe avec les vipers en provenance de Wasquehal.
Paris
Le défenseur
Elmo Barnier
quitte les français volants pour s'engager avec Champigny (D3).
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception