Transferts 2024 - 2025 Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs du 4 & 5 Mai 2024 Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2024/2025 Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 05/05/2024 à 19:30

MAGNUS

Amiens L'attaquant canadien Justin Bergeron prolonge pour une deuxième saison avec les gothiques. Bordeaux L'homme à tout faire des boxers Aina Rambelo prolonge pour une nouvelle saison (sa 11 ème).

prolonge pour une nouvelle saison (sa 11 ème). L'attaquant russe Alexey Polodyan ne portera plus la saison prochaine le maillot des boxers. Grenoble Le jeune attaquant Mathias Bachelet sera pour la deuxième saison dans l'alignement des bruleurs de loups.

DIVISION 1

Caen Les drakkars officialisent la nomination de Jaroslav Prosvic au poste de coach ainsi que les prologations des défenseurs Thomas Carminati et Pierre-Antoine Devin et pour l'attaque celle de Quentin Berthon. Epinal L'attaquant slovaque Peter Hrehorcak prolonge pour une 3ème saison au sein de la formation des wildcats.

DIVISION 2

