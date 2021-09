Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - Mulhouse : Les capitaines des Scorpions Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Mulhouse Source : Communiqué de Mulhouse La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 19/09/2021 à 17:08 Tweeter

" Le capitaine des Scorpions et ses assistants sont connus pour la saison 2021/2022. Kevin Hecquefeuille portera le « C » sur son chandail pour une quatrième saison avec les Scorpions. Milan Jurik, pour une septième saison, Jonathan Lessard, pour une deuxième saison, et Shawn Boutin auront quant à eux un « A » sur leur maillot.



Mais comme l’an passé, le coach Alexandre Gagnon souhaite s’appuyer sur un groupe élargi de leaders au sein de l’équipe. Au-delà des joueurs qui porteront une lettre sur leur maillot, Olivier Labelle sera un véritable capitaine remplaçant, aussi bien dans le vestiaire que si Kevin Hecquefeuille venait à être absent. Kevin et Olivier seront les représentants des joueurs. « Ce sont nos deux plus gros leaders », explique le coach, « Ils parlent beaucoup ensemble pour s’assurer que le groupe soit sur un bon mindset et reste dans nos valeurs. »



Enfin, Jerry Laakso, Phil Pietroniro et Matthew Pistilli complèteront ce groupe de leaders et participeront aux consultations et décisions qui seront prises tout au long de la saison. "



