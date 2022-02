Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - Mulhouse - Changement au niveau des entraîneurs Le club de Mulhouse a décidé d’apporter des changements au niveau des entraîneurs. Source : Communiqué de Mulhouse La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 04/02/2022 à 14:41 Tweeter

Communiqué du club (04/02/2022)



Le club a décidé d’apporter des changements au niveau des entraîneurs. A compter d’aujourd’hui Erwan AGOSTINI est l’entraîneur-chef et Kevin HECQUEFEUILLE est nommé entraîneur-adjoint/joueur.



Cette décision a été très difficile à prendre par les actionnaires du club. La raison principale est bien sûr le manque de résultats de l’équipe. Même si les responsabilités de cette situation sont multiples, il a été décidé de provoquer un électrochoc au sein du groupe en opérant ce changement sur le banc.



Alexandre GAGNON reste dans l’organisation jusqu’à la fin de la saison et apportera son expérience au club. A l’issue de la saison, il quittera les Scorpions qui ne pouvaient lui garantir le contrat à long terme qu’il souhaitait.



Quelle que soit l’issue de la saison, nous sommes très reconnaissants du travail qu’Alexandre a réalisé en tant qu’entraîneur pour le club dans des conditions extrêmement difficiles. Le club tient à souligner les qualités humaines et le professionnalisme dont il a fait preuve.



Les Scorpions restent plus que jamais mobilisés dans la course aux playoffs et comptent sur le soutien de leurs supporters et partenaires.

