Ligue Magnus : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - Mulhouse - Changement au niveau du staff Communiqué de presse du club de Mulhouse Source : Communiqué des Scorpions La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 25/03/2022 à 11:30

La direction des Scorpions de Mulhouse est heureuse de vous annoncer la nomination de Kevin Hecquefeuille au poste d’entraîneur de notre équipe de Synerglace Ligue Magnus ainsi que celle d’Erwan Agostini au poste de manager sportif du club.



Joueur des Scorpions lors des cinq dernières saisons, dont quatre en tant que capitaine, Kevin Hecquefeuille vient de raccrocher les patins à l’âge de trente-sept ans. Depuis le mois de février, en plus de son rôle de joueur il était l’adjoint d’Erwan Agostini. Kevin est fort d’une très grosse expérience de joueur en France, mais aussi à l’étranger sans oublier ses nombreuses années en équipe nationale avec laquelle il fut un leader. Une expérience qu’il pourra mettre à profit dans ses nouvelles fonctions, combinée à la formation qu’il suit auprès de la FFHG depuis 2021 pour obtenir ses diplômes d’entraîneurs.



Comme Yorick Treille avant lui, Kevin Hecquefeuille a su convaincre la direction du club de lui donner les clés de l’équipe au sortir de sa belle carrière de joueur. Il connait désormais le contexte mulhousien et notre club, ce qui facilitera sans aucun doute son adaptation de l’autre côté de la bande. Pour reprendre ses mots, Kevin se lance désormais dans une nouvelle vie et dans un nouveau défi. Nous lui souhaitons bonne chance dans cette mission !



Parallèlement à cette nomination, une réorganisation dans le staff du club s’opère. Dans la continuité de sa formation (Diplôme de manager général de club sportif au CDES de Limoges) entamée en 2021, Erwan Agostini change de costume en vue de la saison prochaine pour devenir le manager sportif du club. C’est un rôle clé pour un club de Ligue Magnus et Erwan aura la lourde tâche de s’en occuper, notamment concernant la structuration du club. Nous lui souhaitons bonne chance pour ce nouveau rôle.



Ce nouveau tandem planche d’ores et déjà sur la préparation de la saison 2022/2023 des Scorpions en Synerglace Ligue Magnus.

