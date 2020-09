Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - Mulhouse, Clermont et Chambéry validés La Commission fédérale d’appel (CFA) de la FFHG s’est réunie ce mercredi 26 août 2020 afin d’examiner les appels formés par les clubs de Chambéry, Clermont-Ferrand et Mulhouse contre les décisions de la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion (CNSCG) de ne pas valider ces clubs dans leurs divisions respectives (Synerglace Ligue Magnus pour Mulhouse, Division 1 pour Chambéry et Clermont-Ferrand). L’appel du club de Gap, qui contestait les mesures d’encadrement prises à son encontre ainsi que le retrait de 3 points ferme au classement du championnat de Synerglace Ligue Magnus pour la saison 2020/2021, a également été traité. Source : Communiqué FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 03/09/2020 à 07:41 Tweeter Communiqué FFHG

Situation du club de Chambéry Après avoir entendu Monsieur Pierre-Emmanuel DANGER, président du SOC Hockey sur Glace, la Commission d’appel a décidé de valider la participation du club de Chambéry au championnat 2020/2021 de Division 1.

Cette validation est conditionnée à l’adoption de mesures d’encadrement par la CNSCG et au placement du club sous surveillance afin d’assurer son suivi financier tout au long de la saison 2020/2021.

Situation du club de Clermont-Ferrand Après avoir entendu Monsieur Thierry Grossetete, président du HC Clermont Auvergne, la Commission d’appel a décidé de valider la participation du club de Clermont-Ferrand au championnat 2020/2021 de Division 1.

Cette validation est conditionnée à l’adoption de mesures d’encadrement par la CNSCG et au placement du club sous surveillance afin d’assurer son suivi financier tout au long de la saison 2020/2021.

Situation du club de Gap Après avoir entendu Monsieur Jérôme Escallier, président des Rapaces de Gap, la Commission d’appel a décidé de confirmer la décision de la CNSCG prononçant les mesures d’encadrement à l’encontre du club est confirmée. La décision prononçant sanctionnant le club d’un retrait de trois (3) points ferme au classement du championnat de Synerglace Ligue Magnus pour la saison 2020-2021, est infirmée.

Le club est sanctionné d’un retrait de trois (3) points avec sursis au classement du championnat de Synerglace Ligue Magnus pour la saison 2020-2021.

Situation du club de Mulhouse Après avoir entendu Monsieur Mark Swenson, président de la SAS SBC, la Commission d’appel a décidé de valider la participation du club de Mulhouse au championnat 2020/2021 de Synerglace Ligue Magnus.

Cette validation est conditionnée à l'adoption de mesures d'encadrement par la CNSCG et au placement du club sous surveillance afin d'assurer son suivi financier tout au long de la saison 2020/2021.











