"La fin d’une aventure



Après une saison sportive exemplaire et un engagement sans faille de l’équipe encadrée par Kevin

Hequefeuille (entraîneur) et Erwan Agostini (manageur sportif), le constat est là, l’aventure du club

s’arrête malheureusement en Synerglace Ligue Magnus.

La direction aura jusqu’au bout cru pouvoir sortir le club de cette issue que personne ne souhaitait. Mais la marche était trop haute.

La procédure judiciaire ouverte en décembre dernier, a sans nul doute précipité le club dans des difficultés financières avec une perte de confiance de certains partenaires et la difficulté d’en trouver de nouveaux.

Certes nous ne l’apprendrons à personne cela faisait plusieurs saisons déjà que nous étions systématiquement retoqués par la CNSCG avec des amendes et des pénalités de points à chaque entame de championnat. Depuis 2018, le club était potentiellement en cessation de paiement et sans le concours financier des partenaires et actionnaires historiques, l’aventure se serait arrêtée bien avant.

Force est de constater que nous avons voulu, dans un contexte financier complexe, mettre à l’abris la

société en demandant au tribunal de commerce de nous placer sous procédure de redressement judiciaire en avril dernier. Un premier rendez-vous était fixé le 24 mai, afin de faire un état des lieux, et actionner tous les leviers pour réduire la dette et l’étaler sur le temps. Avec l’aide du mandataire et de l’administrateur judiciaires nous avions obtenu un délai supplémentaire devant le tribunal afin d’aller chercher les fonds nécessaires pour combler une partie du déficit. Les collectivités (Région, CEA, M2a, Ville), la CCI, tous se sont mobilisés afin de trouver des solutions pour que le hockey puisse vivre encore en Elite. Mais les tours de tables ont buté sur le fait qu’un de nos partenaires, la ville de Mulhouse, a annoncé à l’issue de la saison sportive une baisse d’un tiers de sa subvention sur la prochaine saison. Une décision que nous ne commenterons pas.

Nous n’oublions pas que la Ville apporte depuis plusieurs saisons déjà pas moins de 60% de la globalité des subventions. Le problème c’est que dans l’équation du sauvetage, le tribunal exigeait à la fois un

apurement partiel de la dette en cours et des garanties pour le plan de continuation sur deux saisons. Si la première condition était remplie, la seconde était devenue plus qu’aléatoire.

Dans un contexte où la volonté politique d’un partenaire n’est plus, même pour de bonnes raisons, il nous paraissait trop risqué de donner quitus à l’équipe en place. Nous remercions les collectivités, les partenaires, le public, les Ultras, les Red Ladies, les joueurs, les bénévoles qui durant toutes ses années nous ont permis de vivre des sensations exceptionnelles au plus haut niveau du hockey français. Nous serons là pour aider l’ADHM, qui reste plus que jamais présente et qui poursuivra l’aventure à la rentrée avec une équipe en D3.



