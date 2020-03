Ligue Magnus Hockey sur glace - Mulhouse vs Amiens dans l'impasse Communiqué de la FFHG Source : Communiqué de la FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 07/03/2020 à 09:30 Tweeter

" Depuis l’annonce de la préfecture du Haut-Rhin qui a rendu impossible l’organisation du match 6 de la série des quarts de finale de la SLM opposant Amiens et Mulhouse, la Fédération n’a cessé d’essayer de trouver des solutions alternatives en étroite collaboration avec les deux clubs.

À cette heure, la FFHG est obligée de constater que, d’une part, le match ne peut se jouer à Mulhouse et que, d'autre part, étant donné la décision de la préfecture de la Somme de ne pas autoriser le déroulement de rencontres à Amiens avec le club de Mulhouse du fait d’un risque sanitaire, la rencontre 6 et éventuellement la 7 ne pourront pas se jouer à Amiens.



La série entre les deux équipes est donc interrompue et ne pourra reprendre avant la date prévue des demi-finales. Il revient au Bureau Directeur de la FFHG qui se réunira demain de décider de la suite à donner à cette situation inédite et à la saison en cours de SLM. " © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











